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بين الناس

أهالي شارع مأمون البحري بطنطا يستغيثون من تراكم القمامة

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:07 م
شارع مأمون البحري
شارع مأمون البحري بطنطا
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مصطفى كرم

اشتكى عدد من أهالي شارع المأمون البحري بمدينة طنطا من تراكم القمامة في الشوارع أمام المنازل والمارة دون اهتمام من جانب السلطات المختصة بالمحافظة.


وناشدت المواطنة ميرنا مدحت القاطنة بشارع المأمون البحري  خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري المسؤولين بتقديم واجبهم تجاه المواطنين وضرورة إزالة القمامة التي تعرض البعض للأذي بسبب الروائح الكريهة والأمراض التي تسببها.


وطالبت المسؤولين بتخصيص أماكن لإلقاء القمامة بعيد عن منزلها وتوفير عربات لنقل القمامة بصورة دورية لتنظيف الشوارع.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

أهالي شارع مأمون البحري بطنطا يستغيثون من تراكم القمامة
أهالي شارع مأمون البحري بطنطا يستغيثون من تراكم القمامة
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