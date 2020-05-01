بوابة الزَّفر.. حكاية الزهومة ممر اللحوم والدواجن في رمضان

رمضانيات لا تنقطع ، هنا بين طيات جدران أسوار ومباني وبوابات القاهرة التاريخية ، كان للشهر الكريم طعم مختلف عل مدار العصور .





باب الزهومة

من أبرز تلك الآثار الشاهدة على رمضانيات قاهرة المعز باب الزهومة بشارع المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة القديمة، والتي تروي حجارتها حكايات من ماض تليد، عندما كانت تفتح قصور الحكام في مثل تلك الأيام من شهر رمضان، لإطعام الصائمين.





بوابة الزهومة تمثل واحدة من تسع بوابات كانت مخصصة للقصر الشرقي الكبير، الذي أنشأه جوهر الصقلي قائد جيوش الفاطميين في مصر، بأمر من الخليفة المعز لدين الله.





كان يطلق على باب الزهومة ذلك الاسم نسبة إلى مطابخ القصر التي كانت توجد في تلك الناحية من شارع المعز، وخصصت البوابة لمرور اللحوم وحوائج الطعام الذي كانت رائحته تشتم من مسافة بعيدة لما تحويه اللحوم من دسم.





المعز لدين الله حينما بنى مدينة القاهرة في عام 358 للهجرة، وعهد إلى قائد جيوشه جوهر الصقلي بأن يبني له قصراً يعيش فيه في عاصمة دولة الفاطميين الجديدة، فبنى له القصر، وأطلق عليه اسم القصر الشرقي الكبير.





وأقيم حول قصر الحاكم سوراً منيعاً على غرار أسوار القاهرة، له تسعة أبواب، من بينها باب الزهومة، وكان المصريون في ذلك الوقت يطلقون عليه "باب الزفر".





اكتسب الباب اسم " باب الزفر" لأن اللحوم وحوائج الطعام تدخل إلى مطبخ القصر عبر هذا الباب، وكان المارة يشتمون رائحتها.





كان يخرج من باب الزهومة او باب الزفر 1200 قدر طوال شهر رمضان وعلى نحو يومي، تحتوي على مختلف ألوان الطعام، الذي كان يوزع على الفقراء والمحتاجين وفق ماذكرت العديد من المراجع التاريخية.





وقال ابن عبد الظاهر عن باب الزهومة: "وقد كان باباً من أبواب القصر ومعناه باب الزفر لأن الزهومة الزفر، ومنه يدخل إلى مدرسة الحنابلة بالمدارس الصالحية. ويسمى بذلك لأنه كان لا يدخل اللحم ولا حوائج الطعام إلا منه فاختص بهذا الاسم ".