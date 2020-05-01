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برلمان

برلماني يوجه رسالة للرئيس والحكومة والأطباء بشأن جهودهم فى مواجهة كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
تقدم النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالشكر للرئيس السيسى على حرصه الدائم على صحة المواطن من خلال توجيهاته باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما قدم زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الشكر للحكومة على تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تعتبر من المواقف الفريدة التى تعاملت معها الحكومة بالتقنية والفكر العالى الراقى.

كما قدم عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان التحية أيضا للأطباء "الجيش الأبيض" وطاقم التمريض والإداريين فى مستشفيات العزل والحجر الصحى على ما يقومون به من جهود لمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد عقد مجلس المحافظين اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكدًا على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديري الأمن، ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضًا على فترات قبل الحظر، مؤكدًا أن  تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.

وفي ختام كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى إيضاح نقطة مهمة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، بخصوص فتح المحال، لافتًا إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.
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