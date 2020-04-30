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رياضة

واقفين بيحمونا.. كهربا ينعى شهداء بئر العبد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:15 م
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
نعى محمود كهربا لاعب النادي الأهلي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء.

وغرد محمود كهربا عبر تويتر قائلا: "‏خالص تعازي لأسر الشهداء والبقاء لله في شهدائنا وربنا يحمي ولادنا ورجالتنا اللي واقفين بيحمونا وبيضحوا بحياتهم في سبيل حماية الوطن".

يذكر أن مجلس الوزراء نعى شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين. 

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

ويؤكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار. 

هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم. وستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور.
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