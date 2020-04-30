أشرف رشاد يطلق مبادرة وماذا بعد أزمة كورونا

أطلق المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مبادرة مجتمعية جديدة تحت عنوان "وماذا بعد أزمة كورونا".





وأوضح رشاد، في تصريحات له، أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدعوة للتفاؤول ورفع الروح المعنوية والنفسية للمواطنين، وأملًا في سبق العالم بخطوات في التفكير للمستقبل كما حدث في مواجهة الأزمة، حيث يتم من خلالها تعزيز المشاركة وترسيخ المسؤولية المجتمعية في بناء الأوطان بعد الأزمات.





وأشار رشاد، إلى أن المبادرة تقوم على استقبال رؤى ومقترحات كل من لديه خطة واضحة وأفكار مفيدة تتعلق بالمستقبل، ورؤيتهم حول مدى تغير مراكز القوى بالعالم بعد مرور أزمة كورونا؛ وفي كيفية إدارة الأمور من كافة جوانبها.



