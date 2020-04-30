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فن

محمد أشرف عبدالحميد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "قلوب حائرة"

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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قسم الفن
انتهي الكاتب والسيناريست محمد أشرف من كتابة سيناريو فيلمه الجديد والذى يحمل أسم "قلوب حائرة" الذي سيتم تصويره بعد عيد الفطر مباشرة بعد الاستقرار علي أبطال الفيلم خلال أيام وتم التفاوض مع الفنانة نرمين ماهر.

وأوضح أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي  ، يعتمد على البطولة الجماعية وبعض النجوم الشابة ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة عدد من ممثلين السينما الذين ذاع صيتهم خلال الفترة الأخيرة والاستقرار بشكل نهائي علي مجموعة منهم .

ويعقد السيناريست محمد أشرف  جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير،حيث من المقرر عرضه فى ٢٠٢١ القادم.

الجدير بالذكر أن السيناريست محمد أشرف يعد واحدا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة،وله العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات
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