آمر.. حسام حسن يرزق بمولود جديد

رزق حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق بمولود، بحسب الصفحة الرسمية لمستشفى المدينة للمرأة التخصصي للنساء والولادة في الإسكندرية.

ونشرت صفحة المستشفى على موقع "فيس بوك"، صورة لحسام حسن من أمام غرفة ولادة مولوده الجديد "آمر".

وهنأت مستشفى المدينة للمرأة، عميد لاعبي العالم حسام حسن وقرينته بالمولود.

وبدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كل من أنجولا، الجابون وليبيا حيث تنطلق التصفيات في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر نوفمبر 2021.