البورصة تربح 200 مليون جنيه بنهاية الأسبوع.. المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 يرتفع 0.14%.. مليار جنيه حجم السيولة

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12260 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.

كما ارتفع مؤشر"إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.

بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع نحو 319.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.037 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.1 ألف عملية لعدد 175 شركة.



