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البورصة تربح 200 مليون جنيه بنهاية الأسبوع.. المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 يرتفع 0.14%.. مليار جنيه حجم السيولة

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد صبيح
البورصة تربح 200 مليون جنيه بنهاية الأسبوع
المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 يرتفع 0.14%
بلغ حجم التداول 319 مليون ورقة مالية مقيدة
مليار جنيه حجم السيولة وتنفيذ 31 ألف صفقة


اختتمت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 200 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 571.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى  نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1633 نقطة.

وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12260 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.

وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12260 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.

بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع نحو 319.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.037 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.1 ألف عملية لعدد 175 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.88%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم.
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