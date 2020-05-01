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برلمان

مشروع قانون لمعاملة الطاقم الطبي المتوفى بفيروس كورونا مثل شهداء الشرطة والجيش

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون بمعاملة أفراد الطاقم الطبى المتوفين بسبب فيروس كورونا فى مستشفيات العزل والحجر الصحى معاملة شهداء الشرطة والجيش.

وأكد زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون إلى الأمانة العامة للبرلمان ، مشيرا الى ان هناك عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون مماثل ، وسيتم التوافق فيما بينهم للتوصل إلى مشروع قانون موحد.

وأشار عضو للجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن معاملة الطاقم الطبى المتوفى بفيروس كورونا مثل شهداء الشرطة والجيش أقل تقدير لهم ، نظرا لتفانيهم فى العمل وحربهم مع عدو خفى.

ورفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل. 

ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
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