مشروع قانون لمعاملة الطاقم الطبي المتوفى بفيروس كورونا مثل شهداء الشرطة والجيش





قال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون بمعاملة أفراد الطاقم الطبى المتوفين بسبب فيروس كورونا فى مستشفيات العزل والحجر الصحى معاملة شهداء الشرطة والجيش.





وأكد زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون إلى الأمانة العامة للبرلمان ، مشيرا الى ان هناك عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون مماثل ، وسيتم التوافق فيما بينهم للتوصل إلى مشروع قانون موحد.





وأشار عضو للجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن معاملة الطاقم الطبى المتوفى بفيروس كورونا مثل شهداء الشرطة والجيش أقل تقدير لهم ، نظرا لتفانيهم فى العمل وحربهم مع عدو خفى.



