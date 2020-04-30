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زاهي حواس ينفي حديث العالم الراحل مصطفى محمود عن الأهرامات..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:19 م
العالم الراحل مصطفى
العالم الراحل مصطفى محمود
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أسامة علي

نفى الدكتور زاهى حواس عالم الآثار،حديث العالم الراحل مصطفى محمود عن وجود علم يدعى "البراميد ولوجى" الخاص بالأهرامات.

وتابع حواس خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن"تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد، يوجد علماء متخصصين فى عصر الأهرامات.

وأضاف عالم الآثار قائلا: الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الحالى "صديقى" لو أخطأ بشأن الآثار هتشوفوني انسان تانى خالص".

وقال الدكتور زاهى حواس عالم ووزير الآثار الأسبق، من الخطأ ربط الآثار بالدين، معقبا "فى الكتب السماوية جاء أن بعض الرسل نزلوا مصر".

وتابع حواس فى الآثار لا يوجد أى دليل إطلاقا على أن المصرى القديم كانت له أهداف دينية معينة".


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