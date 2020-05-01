زوجة الشهيد هيثم فتحي لـ صدى البلد: عرفت الطريقة اللي استشهد بيها في الاختيار

حظيت حلقات مسلسل الاختيار بعدد مشاهدة كبير من قبل أبناء محافظة المنيا لحرصهم على مشاهدة بطولة الشهيد النقيب هيثم فتحى ابن محافظة المنيا والتي قدمها الفنان محمد إمام كضيف شرف بالمسلسل بمشهد ومقولة اجتاحت كل وسائل التواصل الاجتماعي " غربل الكمين يا منسي " حيث يعد النقيب هيثم فتحى أحد أبناء قرية صفط الخمار . أبناءأحد





تقول المهندسة سمر عيد عمران زوجة الشهيد لـ صدى البلد إن مسلسل الاختيار يجسد بطولات الشهداء بشكل درامي رائع، مؤكدة إنها منذ إذاعة الحلقة التي استشهد فيها الشهيد هيثم وهي لا تتوقف عن البكاء ولا تتمالك نفسها فهي لم تكن تعرف الطريقة التي توفي بها.





وأضافت أنها لم تعرف أي تفاصيل عن عمل زوجها الشهيد وخاصة أنه كان يرفض ذكر أي كلام عن طبيعة عمله في الكتيبة ويقول دائما دي أسرار.





وأضافت سمر أنها تزوجت من الشهيد هيثم عقب تخرجهما سويا من كلية هندسة المنيا في عام ٢٠١٤ وبعدها التحق بالجيش وطلب هو بنفسه الالتحاق بالضبط الاحتياط بسلاح المهندسين والتقى بالعمل في سيناء.





ورغم محاولات والديه بالمطالبة بنقله من محافظة سيناء إلا أنه رفض وقال "مش هنمشي غير لما نطهرها كاملة دي بلدنا".





وقالت: كل مرة يسافر فيها الخوف كان ينتابني وعندما اتصل عليه وأجد تليفونه مغلق أموت مليون مرة"، مؤكدة أن ما جسدته زوجة الشهيد أحمد المنسي من لحظات الرعب في المسلسل عندما تتصل به وتجد تليفونه مغلق، فالمسلسل جسد شعور الكثير من زوجات الشهداء.





وتروي المهندسة سمر أحد المواقف الغريبة والتي شعرت فيها بتعرض زوجها لمكروه، قائلة إنه أثناء تواجده في سيناء وذهابه بطفلها الصغير آسر نجل الشهيد والذي كان عمره وقتها شهرين إلى منزل والده وجدت أن ابنها في حالة بكاء شديد ولا يتوقف وذهبت به لطبيبة وأكدت أن الطفل لا يعاني من أي شيء وبقي بهذه الحالة ٥ ساعات إلى أن نام ومن وقتها وانا اتصل على زوجي وتليفونه مغلق فتيقنت أن هناك مكروها حدث له وأصيبت بنوبة بكاء حتى وجدت اتصالا منه وعندما سألها عن حالتي قلت له عن ما حدث فضحك أنه بالفعل كانوا في عملية مداهمة لعناصر إرهابية ونجا منها هو وكل أفراد كتبته.





وحول آخر مرة سافر فيها الشهيد هيثم قبل وفاته قالت إنه قبل أن يسافر أصر على توديع الجميع فذهب إلى أسرتي بالكامل الأعمام والعمات من المنيا لبنى مزار ليسلم عليهم ثم ذهب لكل البيوت الموجودة في بلدته بقرية صفط الخمار وسلم على الجميع ودعهم ليصلنا خبر وفاته بعد العيد مباشرة.





وعن نجلها آسر قالت إن آسر عندما يشاهد في الحضانة والد كل زميله له يسأل عن والديه ودائما نردد له أن بابا عايش في الجنة وبطل حتى أنه طلب شراء بدلة عسكرية له ودايما يقول انا هكون ضابط واضرب كل الشريرين.





ويشعر آسر بسعادة كبيرة عندما يرى ضباط الجيش والشرطة فيجري سريعا في البلكونة ليشاهد سيارات الشرطة التي تمر خلال تطبيق حظر التجوال ليشاهدهم ويقول عمو الضابط اللي هكون زيه.





كان الفنان محمد إمام جسد دور أحد أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا فى عمليات ضد ا لعناصر الارهابية بشمال سيناء ، وهو البطل الشهيد هيثم فتحى.



