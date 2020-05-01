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سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتار ربات المنزل علي السحور ولكن نقدم لكي اليوم سحورا مختلفا يبهر أسرتك من " الفول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب.

طبق الفول بالهوت دوج 
بصلة صغيرة مقطعة صغير
ملعقة صغيرة ثوم
٣ ملاعق زيت
٣قطع هوت دوج مقطعين
فلفلة رومي مقطعة
٢ حبة طماطم مقطع صغير
ملعقة صلصة
فول مدمس مع نصف كوب ماء 
ملح، فلفل أسود، كمون، قصبرة ناشفة


الطريقة
نضع الزيت ويقلي فيه البصل حتي يصفر ثم تضاف ملعقة الثوم،،، ثم نضع الهوت دوج ويقلبوا جيدا لمده ٤ دقائق ثم يضاف لهم الفلفل وبعد ذلك نضع الطماطم والصلصة ويضاف لهم نصف كوب الماء والتوابل الجافة لمدة ٥ دقائق لتصبح مسبكة ثم نضيف الفول المدمس ويقلب في الخليط جيدا لمدة ٣ دقائق

اصابع البيض بالجبنة 
المقادير:
-1 بيضة (أو أكثر حسب الطلب)
جبنة كوبايات
فلفل (حسب الطلب)
زيت 
طريقة التحضير:
1- اسلقي البيضة وقشريها
2- ضعيها فى طبق واهرسيها 
3- ضيفي لها الجبنة وقلبيه حتي تصبح  عجينة 
4- زودي الفلفل وقلبيها جيدا 
5- ضعيها فى طاسة سخنة 
6- اتركيها حتي تحمر وقدميها ساخنة

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