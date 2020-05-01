ملك ذو الفقار: جنود مجهولة وراء نجاح ملحمة مسلسل الاختيار

نسب مشاهدة كبيرة، ومناقشات ثرية، تلحق يوميا بعرض مسلسل الإختيار الذي نجح بعذوبة فى لم الشمل، والتذكير بما اقترفته جماعة الاخوان الارهابية من ممارسات كادت أن تعصف بهذه الأمة، لولا بسالة القوات المسلحة سواء في سيناء، أو قيادتها بالعاصمة، حتى يوم 3 يوليو عام 2013، وما تبعه حتى استشهاد بطل العمل البطل أحمد المنسي عام 2017، وضرباتهم الطائشة حتى يومنا هذا.
ومن أبرز الأسماء التى قدمت جهدا كبيرا لظهور مسلسل الاختيار على هذا النحو، هى مصممة الأزياء الأنيقة ملك ذو الفقار، وقد لاحظنا جميها التدقيق الكبير سواء في ملابس الجيش والرتب سواء للتدريب أو العمليات، وباقى الأزياء على مدار الحلقات.
ملك ذو الفقار تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال المميزة كان أخرها مشاركتها في فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، وتعاونها المستمر مع النجم عادل إمام فى مسلسلات فرقة ناجي عطاالله، صاحب السعادة، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، وعوالم خفية.
كما قدمت ملك ذو الفقار أزياء مناسبة تماما فى فيلم الكنز بجزئيه، مسلسل ألف ليلة وليلة، فيلم 678، فيلم الحرب العالمية التالتة، ومسلسل نسر الصعيد، وغيرها من الأعمال على مدار الـ15 عاما الماضية.
ومن أبرز الأسماء التى قدمت جهدا كبيرا لظهور مسلسل الاختيار على هذا النحو، هى مصممة الأزياء الأنيقة ملك ذو الفقار، وقد لاحظنا جميها التدقيق الكبير سواء في ملابس الجيش والرتب سواء للتدريب أو العمليات، وباقى الأزياء على مدار الحلقات.
ملك ذو الفقار تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال المميزة كان أخرها مشاركتها في فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، وتعاونها المستمر مع النجم عادل إمام فى مسلسلات فرقة ناجي عطاالله، صاحب السعادة، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، وعوالم خفية.
كما قدمت ملك ذو الفقار أزياء مناسبة تماما فى فيلم الكنز بجزئيه، مسلسل ألف ليلة وليلة، فيلم 678، فيلم الحرب العالمية التالتة، ومسلسل نسر الصعيد، وغيرها من الأعمال على مدار الـ15 عاما الماضية.