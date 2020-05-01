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فن

ملك ذو الفقار: جنود مجهولة وراء نجاح ملحمة مسلسل الاختيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:11 ص
ملك ذو الفقار
ملك ذو الفقار
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محمد نبيـل
نسب مشاهدة كبيرة، ومناقشات ثرية، تلحق يوميا بعرض مسلسل الإختيار الذي نجح بعذوبة فى لم الشمل، والتذكير بما اقترفته جماعة الاخوان الارهابية من ممارسات كادت أن تعصف بهذه الأمة، لولا بسالة القوات المسلحة سواء في سيناء، أو قيادتها بالعاصمة، حتى يوم 3 يوليو عام 2013، وما تبعه حتى استشهاد بطل العمل البطل أحمد المنسي عام 2017، وضرباتهم الطائشة حتى يومنا هذا.

ومن أبرز الأسماء التى قدمت جهدا كبيرا لظهور مسلسل الاختيار على هذا النحو، هى مصممة الأزياء الأنيقة ملك ذو الفقار، وقد لاحظنا جميها التدقيق الكبير سواء في ملابس الجيش والرتب سواء للتدريب أو العمليات، وباقى الأزياء على مدار الحلقات.

ملك ذو الفقار تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال المميزة كان أخرها مشاركتها في فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، وتعاونها المستمر مع النجم عادل إمام فى مسلسلات فرقة ناجي عطاالله، صاحب السعادة، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، وعوالم خفية.

كما قدمت ملك ذو الفقار أزياء مناسبة تماما فى فيلم الكنز بجزئيه، مسلسل ألف ليلة وليلة، فيلم 678، فيلم الحرب العالمية التالتة، ومسلسل نسر الصعيد، وغيرها من الأعمال على مدار الـ15 عاما الماضية.

وتعرض قناة ON مسلسل الإختيار فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

مسلسل الإختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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