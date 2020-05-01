ملك ذو الفقار: جنود مجهولة وراء نجاح ملحمة مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON مسلسل الإختيار فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.



