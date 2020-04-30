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أخبار البلد

استقلال الصحافة تدين التفجير الإرهابي فى بئر العبد

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حادث التفجير الإرهابى، الذى وقع اليوم، واستهدف إحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد، وأدى إلى استشهاد، وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة البواسل، وتنعى اللجنة الشهداء الأبرار، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الإرهاب، لا يعرف وطنا، ولا دينا، وأن ممارساته لاتراعى حرمة الدم، أو أيام الله، وأنها تستهدف الفساد فى الأرض، وترويع الآمنين، وكلها سلوكيات تحرمها جميع الأديان السماوية.


أكد «العدل»، أن أبطال القوات المسلحة، الذين راحوا ضحية هذا العمل الجبان، بذلوا أرواحهم فداء للوطن، ودعما لاستقراره، وتحقيقا لأمن أبنائه، ارتقوا إلى ربهم شهداء فى السماء، فى شهر هو الأفضل بين شهور الله، وهو شهر رمضان المبارك، لتبقى خسة الإرهاب فى الأرض.


دعا «العدل» وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، للاستمرار فى فضح ممارسات الإرهاب، والجهات التى تدعمه، وتنوير الرأى العام بمخاطره، وضرورة الدعم الشعبى لجهود الدولة، المستمرة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره، والعمل على استقرار الوطن وأمنه.

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