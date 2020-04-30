بتكليف من الرئيس.. تعرف على مشروع عملاق تنفذه وزارة الرى ويوفر فرص عمل لـ9 آلاف عامل يوميا

تعتبر مشروعات الرى والتنمية الزراعية من أهم المشروعات القومية التى انطلقت ضمن مسيرة التنمية فى عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسى".





وقد كثفت وزارة الموارد المائية والري من استعداداتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في سيناء الأسبوع الماضي بتنفيذ مشروع عملاق يساهم في تحقيق النهضة الزراعية وزيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل، ويتمثل في تأهيل الترع المصرية التي يبلغ طولها ما يقرب من 23 ألف كيلو فى الوادى والدلتا، ويعتبر هذا التكليف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.





وأفاد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أن تأهيل الترع من المشروعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة وهو ما يحقق اهداف الدولة في القضاء على البطالة.





وأضاف "عبد العاطى" أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.





ووجه باستمرار حصر كامل للقطاعات المتعبة التى تحتاج الى تأهيل وأن يتم توقيعها على خرائط وتجهيز العقود الخاصة فى أقرب وقت مع مراعاة وضع الزمام التصميمي والزمام الفعلي لكل ترعة عند الاختيار طبقا للأولويات.





فيما استعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع وأشار الى انه فى إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبه ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر مبدأي للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة علي مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص.





وأشار الى انه من فوائد التأهيل لتلك الترع هي ضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة وجاري الانتهاء من الترتيبات، والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ.





وقد التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لعرض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بالمحافظات، والذي يهدف إلى خفض الهدر في كميات المياه.





وأوضح الوزير أنه إعتبارًا من عام 2016 حتى عام 2019 تم طرح 126 كم طولي من الترع لتأهيلها، تم الإنتهاء منها بالكامل، وخلال العام الحالي تم الطرح وبدأ تنفيذ 218 كم طولي.





وأكد الوزير أن الممارسات العملية للترع التي تم تأهيلها كشفت توفير كميات من المياه المخصصة لتلك الترع، مما شجع الوزارة على التوسع في أعمال التأهيل بوضع خطة طموحة لاستكمال تنفيذ أعمال التأهيل لحوالي ( 7 آلاف كم طولي).





وأوضح محددات عملية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الترع، موضحًا أنه نظرًا لإطلاق المياه بالترع بنظام المناوبات للأراضي التي يتم زراعتها، فإن الأيام التي يمكن العمل خلالها هي 15 يومًأ شهريًا فقط، نظرًا لأن الترعة لا تجف فور إغلاقها مباشرة، وإنما تحتاج إلى يومين أو ثلاثة لعمل السدود والتجفيف، وبفرض أن متوسط المسافة التي يمكن تأهيلها يوميًا حوالي 70 مترًا طوليًا يوميًا، في المتوسط، فإنه يُمكن تنفيذ حوالي 1 كم طولي شهريًا.





كما أكد الوزير أن متوسط كمية الدبش المطلوبة لتنفيذ 1 متر طولي من التأهيل يقدر بنحو 6 م3، لتكون الكمية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى البالغة نحو 3 آلاف كم طولي، هي 18 مليون م3 دبش، وهي كمية كبيرة من طاقة المحاجر السنوية، كما أن عدد العمال المطلوبين يوميًا يبلغ نحو 6 آلاف عامل، وعمال بناء الدبش المدربين متاحين فقط في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.





وقال عبدالعاطي إن فرص العمل المباشرة التي توفرها أعمال التأهيل لطول 3 آلاف كم طولي، تصل لنحو 9 آلاف عامل يوميًا خلال العام، هذا بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، والتي تتمثل في العاملين بالمحاجر، والقائمين على تحميل ونقل الدبش من المحاجر، والسائقين، وسائقي الجرارات الزراعية والحفارات، والعمال الذين يقومون بتحميل وتوزيع الدبش علي جسور الترع، وغيرهم، وتمثل هذه العمالة حوالي نصف العمالة المباشرة، أي حوالي (4500) عامل يوميًا.