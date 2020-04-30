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رياضة

شيكابالا يعنى شهداء بئر العبد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:14 م
شيكابالا
شيكابالا
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مصطفى كرم

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة.


وكتب شيكابالا  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"..
رحم الله شهداء الوطن".

 

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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