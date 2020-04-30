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أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء الوطن في حادث بئر العبد الإرهابي

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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سامح سلام
أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيان نعي وإدانة للانفجار الذي حدث  اليوم نتيجة عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وجاء في نص البيان، "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر،  الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، وتتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

ونوه بيان الكنيسة القبطية الكاثوليكية أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية، وأن الكنيسة تدعو الجميع للصلاة من أجل أن يحمى الله مصر وأبنائها.

كانت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي قد نعت شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذى استهدف عددا من أبطال القوات المسلحة البواسل اليوم الخميس بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء..
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