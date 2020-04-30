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رياضة

وليد سليمان ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:11 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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مصطفى كرم

نعى وليد سليمان لاعب النادي الاهلي ، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة.


وكتب وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا " رحم الله شهداء الوطن وحسبنا الله ونعم الوكيل".


أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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