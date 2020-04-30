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برلمان

نائب ناعيا شهداء سيناء: نحن جميعا فداء لهذا الوطن

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:13 م
النائب سلامة الجوهرى
النائب سلامة الجوهرى
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ماجدة بدوى
نعى اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الغدر والخسة، اليوم، في جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، لي يد جماعات الإرهاب الظلامية، ما أدي إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود علي أرض سيناء الطاهرة. 

وأضاف الجوهري فى بيان صحفى له : "نحن جميعا فداء لهذا الوطن ومهما فعل الإرهابيون فإن مصر مستمرة في البناء والتقدم ولن تثنينا أي أعمال ظلامية عن التقدم". 

وأكد الجوهري أن هذه العملية الخسيسة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم ستزيد من عزيمة أبنائنا في القوات المسلحة والشرطة. 

وتقدم الجوهري بخالص العزاء لأسر  شهداء اليوم وكل شهداء الوطن، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.
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