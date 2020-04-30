مرصد الأزهر: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي أمام الإرهاب الغادر

نعى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار الذين فاضت أرواحهم الطاهرة اليوم الخميس 30 أبريل 2020 إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عنه استشهاد وإصابة عشرة من أبناء القوات المسلحة البواسل، محتسبًا من فاضت أرواحهم شهداء عند ربهم يرزقون، وداعيًا الله أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.





وأكد المرصد أن ذلك الإرهاب الأسود الذي يتنكَّر لتعاليم الشريعة الإسلامية، وينتهك حرمة شهر رمضان المبارك وحرمة الدماء الطاهرة بارتكاب عمليات الخسَّة والندالة، لن يفتَّ في عضد الدولة المصرية التي تسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها في بقعة غالية من أراضي مصر.





وشدد المرصد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل درع مصر الواقي أمام الإرهاب الغادر، داعيًا الشعب المصري إلى الوقوف خلف قيادته وقواته المسلحة وجهاز الشرطة لمجابهة هذا الخطر واجتثاثه من جذوره.