رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

نعى الفنان يوسف الشريف شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.



وغرد يوسف الشريف عبر تويتر قائلا "‏‏إنا لله وإنا اليه راجعون...رحم الله شهداء الوطن".



قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

