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برلمان

برلماني ينعى شهداء الوطن الصائمين: الإرهاب الخسيس لن يمنعنا من استكمال مسيرة التنمية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:12 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
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محمود فايد
نعى الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة الصائمين في حادث بئر العبد الإرهابي الذي وقع قبيل الإفطار اليوم.  

وقال أبو العلا في بيان، اليوم، إن محاولات الجماعات الإرهابية الخسيسة لن تتوقف من أجل هدم أمن واستقرار الوطن، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل بسبب بسالة أبطال القوات المسلحة.  

وأكد النائب، مساندة الشعب المصري ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، ببسالة وبتضحية من أجل الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن التاريخ سيسطر شجاعتهم بأحرف من نور.  

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محاولات الإرهاب الخسيسة لن توقف تحركنا في استكمال بناء مصر ونهضتها وفي مقدمتها تعمير سيناء.

وتقدم النائب بالعزاء لأسر شهداء مصر الصائمين الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي اليوم.
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