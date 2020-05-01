64 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل

تراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل لتبلغ 9ر 64 مليار جنيه من خلال تداول 569ر6 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6ر126 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 509ر5 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 77ر32 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 23ر67% خلال الشهر.



