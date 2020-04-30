زاهي حواس لـ صدى البلد: خلاف رأس أبو الهول مع علي جمعة انتهى.. ولن نناقش قضايا الآثار مجددا

قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار، ان قصة النبى إدريس وبناء الأهرامات لا يوجد لها اساس من الصحة وغير مثبتة علميا ولا يوجد لها اى دلائل.









وأضاف حواس ل" صدى البلد " إنه سيلتقى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق على الإفطار يوم السبت القادم دون الدخول فى نقاشات فى الموضوعات المتعلقة بالآثار العلم والتراث وسيعتبر الخلاف فى الرأى منه لم يحدث .









وأوضح الدكتور زاهى حواس، أن حديث الدكتور على جمعة عن الآثار أغضبه، معقبا: " كان لازم أرد عليه ردا علميا وهذا ما حدث".









وشهدت الايام القليلة الماضية خلافا بين الدكتور زاهى حواس عالم الآثار ، والدكتور على جمعة حول ان وجه ابو الهول للنبى إدريس.









ووصف حواس خلالها ان كلام الدكتور على جمعة خاطئ وروايات شعبية ، ومن المفترض ألا نسمعها من رجل فاضل مثل الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.