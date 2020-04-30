سيد معوض ينعى شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد

نعى سيد معوض لاعب النادي الاهلي السابق، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.





وكتب سيد معوض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "رحم الله شهداء الوطن كمين بئر العبد بشمال سيناء".





يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.