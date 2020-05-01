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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:18 ص
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة العديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر
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شمس يونس
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه حجازي النحاس، من إزالة عدد ٩ حالات تعدي بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بإجمالى ١٩٧٥ مترا بالقرنة، وإزالة ٦ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية علي مسطح ٥ قيراط و١٨ سهما. 

كما قامت إدارتى البيئة والنظافة بمواصلة أعمال رش وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع والميادين.

على صعيد متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق، ونائبه علي سيد صادق، بالتنسيق مع الادارة الزراعية بالطود والجهات الأمنية بالاقصر حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات على أراضي زراعية  بمساحة قيراطين و8 أسهم عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض و10حالات إزالة في المهد ، بمساحة 5000 متر مربع عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بمدينة الطود وقرية العديسات بحري . 

شارك في الحملة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء عادل عبد الفتاح والعقيد محمد ياسر مباحث مديرية الأمن والمقدم ياسر حسانين نائب مأمور مركز شرطه الأقصر والنقيب محمود حلمي معاون مباحث مركز شرطة الأقصر، والنقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .

وقامت إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية  لمركز ومدينة الطود  بالتنسيق مع الوحدات المحلية لقرى العديسات بحري، والعديسات قبلي ، والطود غرب ، والمريس ، ومنشية النوبة، بتنفيذ حملات نظافة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين، حيث تم رفع  42 طن من القمامه والمخلفات الصلبه ونواتج قص الأشجار والزراعات بالمدينة والقرى بقرى العديسات بحري ومنشية النوبة والعديسات قبلي والطود غرب والمريس وداخل مدينة الطود.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز الأقصر.. صور
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