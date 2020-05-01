مواطن يشكو من ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الفعلي

شكا المواطن محمد توفيق مدبولى مقيم فى الحى الرابع بمدينة العبور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الفعلى المسجل في العداد.





ويقول فى رسالته: العداد مسجل استهلاك 1076 متر مكعب والفواتير جاءت 4000 متر مكعب بمبلغ 9000 جنيه وطالبنا بإعادة التسويه علي استهلاكنا بالعداد فرفض المسؤولين وقالو تدفع الأول، وقطعوا المياه عنا.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



