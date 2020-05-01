وكيل حقوق إنسان النواب تنعى شهداء الوطن في حادث بئر العبد الإرهابي

نعت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا وهم صائمون لله في شهر رمضان ، ويؤدون واجبهم دفاعًا عن أرض الوطن ووهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لترابه المقدس وأمنه وأمانه.









وأضافت : هم من استشهدوا نتيجة الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع مساء اليوم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء .









ووصفت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان فى بيان صحفى لها هذا العمل بأنه إجرامى خسيس ، مؤكدة أن شعب مصر العظيم يقف صفًا واحدًا خلف الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل للقضاء على البؤر الإجرامية.









وأوضحت أن مثل هذه الأفعال لن تزيدنا إلا عزيمةً وقوةً من أجل تطهير أرض مصر من هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين.









ودعت النائبة مارجريت عازر ، المولى عز وجل أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته وأن يعجل بشفاء المصابين.