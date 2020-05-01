أطباء عزل أبوتيج يحتفلون بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا .. صور

في لفتة إنسانية، حرص الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى أبوتيج النموذجي، للحجر الصحي بمحافظة أسيوط، علي الاحتفال بعيد ميلاد الطفلة حور، والتي تعاني من إصابتها بفيروس كورونا وتتلقى العلاج.





واجتمع الأطباء وأحضروا "تورتة" والهدايا، وغنى لها الأطباء احتفالا بعيد ميلادها، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على والدتها والتي تعاني من إصابتها بفيروس كورونا وتتلقى العلاج بمستشفى ابوتيج.





وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصل 17 حالة جديدة مساء الخميس، وخروجها من مستشفى العزل بأبوتيج ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية في أسيوط.





وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى ابوتيج للعزل، ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 78 شخصًا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.



