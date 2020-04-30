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أخبار العالم

إسرائيل تبارك تصنيف ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
باركت إسرائيل قيام السلطات الألمانية بإدراجع حزب الله اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية. تنضم ألمانيا بهذا القرار إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، استراليا وبعض دول أمريكا اللاتينية الذين اتخذوا مثل هذا القرار".

وأضاف نتنياهو: "كل الدول المحبة للسلام يجب أن تحظر هذه المنظمات الإرهابية وألا تقدم لها المساعدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وبعد نحو شهرين من إدراج بريطانيا حزب الله اللبناني بجميع مؤسساته في قائمة المنظمات الإرهابية، ألمانيا تتخذ ذات الخطوة بعدما ظلت على مدار سنوات تفرق بين الذراع السياسي للحزب وبين وحداته العسكرية والتي تقاتل لجانب الجيش السوري.

ورحبت ترحب بالقرار الألماني وكذلك الولايات المتحدة التي دعت مرارًا الدول الأوروبية لفرض عقوبات على الحزب، وهو إجراء قد يزيد من الضغط على الجماعة المدعومة إيرانيًا، لا سيما مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وتضيق الضغوط الخارجية الخناق على حزب الله الذي لا يعيش أفضل أيامه داخليًا، وسط اتهامات يتعرض لها من خصومه السياسيين بإحكام قبضته على قرار الدولة وإدخال لبنان في حالة توصف بالعداء مع بعض الدول العربية والمجتمع الدولي في وقت تجتاح البلاد تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. 

وقال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإخبارية الإٍسرائيلية: "هذه خطوة مهمة للغاية في الحرب على الإرهاب الدولي". وأضاف: "إسرائيل تبارك القرار، إن تهديدات حزب الله للاستقرار الاقليمي تتطلب اتخاذ إجراءات صارومة ضد المنظمة، وحان الوقت لأن يصنف الاتحاد الإوروبي حزب الله كمنظمة إرهابية".

وأعلن زعيم حزب "يش عتيد" عن سعادته بقرار السلطات الألمانية تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، وكتب يائير لابيد على حسابه بموقع "تويتر": "أبارك لألمانيا على قرار حظر حزب الله اللبناني وكل انشطته على اراضيها، هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب وحان الوقت لأن تتخذ أوروبا نفس القرار وتسير على خطى ألمانيا وهولندا وبريطانيا. إن المال الذي يجمعه حزب الله من الخارج يتحول إلى سلاح موجه ضد إسرائيل.
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