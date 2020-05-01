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صفية العمري: أهلي هربوني من المحلة إلى الإسكندرية لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 ص
صفية العمري
صفية العمري
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هاني حسين
كشفت الفنانة صفية العمري ، كواليس قيام أهلها بتهريبها من المحلة إلى محافظة الإسكندرية .

وأضافت صفية العمري  في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "زمان كان في شاب عايز يتجوزني واهلي كانوا رافضين وقرروا تهريبي إلى الإسكندرية لابعادي عنه".

وتابعت صفية العمري: "كنت عايزة اتجوز الشاب ده".

برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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