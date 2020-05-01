حرب التصريحات بين "الإعلاميين" ورامز جلال.. وmbc: موقفنا قانوني.. والنقابة تلوح بالحبس والغرامة

وقال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC، إننا نهتم بانتقادات قادة الرأي، وبما ينشر أيضا على السوشيال ميديا، كما أننا تعودنا كمجموعة إعلامية علي إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة.





وأضاف مازن حايك أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن النقد الذي يأتي إلينا ننظر إلي مصدره وواقعه ومصداقيته وحرصه من هذا النقد على توجيه رسالة.





وخاطب مازن حايك، الذين لديهم تحفظات، قائلًا "اللي مش عاجبه طبيعة برنامج رامز جلال وخايفين علي أولادهم وعائلاتهم لا يقومون بمتابعته لأنهم لديهم العديد من الخيارات الأخرى".





وتابع مازن حايك: "برنامج رامز جلال يعرض على 5 قنوات وعلى برنامج شاهد، وقد حصد في أول يومين من رمضان أكثر من 120 مليون مشاهدة في أول 48 ساعة".





الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، و أشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، وذلك بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه" رامز مجنون رسمي ". نشبت مشادة كلامية بين



محامى رامز جلال يتحدث

و قال أشرف عبد العزيز محامى قال أشرف عبد العزيز محامى رامز جلال ، إن رامز جلال يقدم برنامجا ترفيهيا وهو فى الأساس ممثل، وليس إعلاميا.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.



