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بين الناس

سكان شارعين فى العجمى بالإسكندرية يشكون من عدم الرصف

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة أسماء النجار ، المقيمة فى شارع الحبيب المصطفى متفرع من  شارع أبو يوسف القديم قبل قرية الروضة الكيلو ٢١بمحافظة الإسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف الشوارع .

وتقول فى رسالتها : تهالك الشوارع الجانبية وعدم رصفها يسبب معاناة للمارة وللسكان خاصة من كبار السن والأطفال .

وذكرت أن الشوارع تتحول إلى برك طينية فى حال سقوط أمطار .

للتواصل مع الشاكية : 01203970075

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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