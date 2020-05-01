سكان شارعين فى العجمى بالإسكندرية يشكون من عدم الرصف

شكت السيدة أسماء النجار ، المقيمة فى شارع الحبيب المصطفى متفرع من شارع أبو يوسف القديم قبل قرية الروضة الكيلو ٢١بمحافظة الإسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف الشوارع .





وتقول فى رسالتها : تهالك الشوارع الجانبية وعدم رصفها يسبب معاناة للمارة وللسكان خاصة من كبار السن والأطفال .





وذكرت أن الشوارع تتحول إلى برك طينية فى حال سقوط أمطار .





للتواصل مع الشاكية : 01203970075





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



