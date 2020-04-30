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ديني

وزير الأوقاف: إجابة نداء النوازل عبادة.. والنية والإخلاص ضابطا العمل الصالح

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:11 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن المؤمن يعبد الله حيث مراد الله (عز وجل) لا وفق هواه هو، وقد وضع العلماء للعمل الصالح ضابطين أساسيين "صدق النية وإخلاصها لله (عز وجل) ، وموافقة العمل لصحيح الشرع ، ولا مجال لغير صحيح الشرع ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز " قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا" ، ويقول سبحانه " فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ  إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ".


ويقول الحسن البصري : إن  قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) ، ولو طلبوا العلم  لحجزهم عن ذلك.


واضاف وزير الأوقاف خلال الخاطرة الرمضانية الثامنة بعنوان "  ضوابط العمل الصالح " أنه لا بد من اتباع الشرع لا اتباع الهوى ، فإجابة المنادي مثلًا  للصلاة سواء في الأوقات العادية حيث تكون الأفضلية للصلاة في المسجد ، أم في أوقات النوازل حيث تتوجب الصلاة في المنازل أو الرحال ، فتلك الطاعة التي يؤجر صاحبها ، ومن ثمة كان رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بأن الخروج على ما تقرره مؤسسات الدولة في شأن الإجراءات الاحترازية كلُّ في مكانه إثم ومعصية . 

وتابع: نؤكد أن من أمر المنادي أن يقول : حي الصلاة حي على الفلاح ، هو من أمر أن يُقال وقت النوازل : صلوا في بيوتكم ، صلوا في رحالكم ، وعلينا السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) حيث يكون . 

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