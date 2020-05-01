بدء صرف المقررات التموينية لشهر مايو اليوم

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مايو، للبقالين ومنافذ التوزيع تمهيدا لصرفها اليوم الجمعة لأصحاب البطاقات التموينية، اعتبارا من أول الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.





وعقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات وهي "الجيزة، وبنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة" بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.





وشارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وأحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، وأحمد العطيفى، مستشار شركة "اجيليتى"، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات، ومحمد فريد، ممثل عن شركة OCL، وأيضا حضور ممثلين عن القطاع الخاص من ذوى الخبرة.



