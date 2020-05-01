هويدا تستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة بدون سبب

شكت السيدة هويدا مصطفى أحمد الشافعى، والمقيمة فى قرية كفر نجم بمركز الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف صرف معاش تكافل وكرامة والفيزا التى تحمل رقم 6377852020216764 منذ عام دون سبب واضح.





وتقول فى رسالتها: لدى أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وكنت أتقاضى راتب تكافل وكرامة وزوجى من العمالة غير المنتظمة، والرقم القومى 28801271302621 ولا يوجد لى أى مصدر دخل آخر.





للتواصل مع القارئة

01063417433





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



