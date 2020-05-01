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اقتصاد

إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي يرتفع في فبراير

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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وكالات
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فى تقرير شهرى اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 12.83 مليون برميل يوميا فى فبراير من 12.75 مليون برميل يوميا فى يناير، والذى جرى تعديله بالرفع بنحو 2000 برميل يوميا.
 
وبلغ إنتاج الخام، مستوى قياسيا عند 12.87 مليون برميل يوميا فى نوفمبر، لكن نمو الإنتاج توقف إذ تخفض شركات التنقيب والإنتاج المستقلة الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة تلبية لطلب المساهمين بعوائد مالية أفضل.
 
وبدأ منتجو النفط فى أنحاء البلاد إغلاق الآبار، منذ ذلك الحين استجابة لتراجع أسعار الخام فى الوقت الذى أثرت فيه جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمى وهددت بغمر قدرات التخزين فى شتى أنحاء العالم.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة فى تقريرها إنه فى تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط، تراجع إنتاج الخام بنحو خمسة آلاف برميل يوميا إلى 5.4 مليون برميل يوميا من رقم شهرى قياسى مرتفع بلغ 5.41 مليون برميل يوميا فى يناير.
 
وستقوم الجهات التنظيمية لقطاع الطاقة فى الولاية الأسبوع القادم بالتصويت على مقترح بخفض إنتاج الولاية النفطى بعد تأجيله بفعل مخاوف من تحديات قانونية.
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