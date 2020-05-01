AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على قرارات السن عين شمس بشأن تكليفات الطلاب ومقررات التخلف

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الألسن جامعة عين شمس بعض القرارات الخاصة بطلاب النقل بالكلية.

وجاء في البيان الصادر من الكلية الآتي:


 فى ضوء القرارات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتاريخ 18 ابريل 2020 وقرارات  مجلس الجامعة بتاريخ 23 أبريل  2020 ، تحيطكم إدارة الكلية علما بالقرارات التالية بالنسبة لفرق النقل لمرحلة الليسانس:
 
1-تم الإنتهاء من رفع جميع المواد على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية أمس والبدء فى عمل المراجعات النهائية حتى 30 مايو القادم.
 
2-إلغاء الامتحانات الشفوية و التحريرية و يتم تقييم الطالب راسب/ناجح على أساس تكليفات يتم الإعلان عنها و عن مواصفاتها و معايير كتابتها قبل 7 مايو القادم و لن يتم احتساب درجات امتحان الميدتيرم و أعمال السنة.
 
3-يقوم الطالب بتسليم التكليفات للكلية بدءا من 31مايو2020 على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية
https://www.sis.asu.edu.eg.
 
4-يتم التنبيه على الطلاب الذين تأخروا فى تفعيل الإيميل الأكاديمى و التسجيل على منصة الكلية بسرعة عمل ذلك حتى يتسنى متابعة إجراءات الإعلان عن التكليفات و تسليمها.
 
5- الطالب الذى يرسب فى التكليف يعيده مرة ثانية، و إذا رسب فى المرة الثانية تعتبر مادة تخلف وفقا للقواعد المطبقة.
 
6- لن يتم إجراء إمتحانات إلكترونية و الالتزام بالتكليفات فقط.
 
7- المواد التى يقوم على تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس يتم إلزام الطالب بإعداد تكليف واحد فقط يشترك فى وضعه المشاركين فى تدريس المادة.
 
8-يتم تأجيل امتحانات مقررات التخلف المحمل بها الطلاب من سنوات سابقة إلى دور مايو أو يناير 2021 بحسب تدريس المادة ولا تؤخذ مواد التخلفات فى الحسبان عند تقرير نقلهم إلى الفرق الأعلى.
 
9-السماح للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية و الموقوف قيدهم للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بتقديم التكليفات المطلوبة للفصل الدراسى الثانى ممثليهم من الطلاب المسددين للمصروفات على أن تحجب نتائج التقييم الخاصة بهم لحين سداد المصروفات و ذلك بصفة إستثنائية نظرا للظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد بدء التعلم عن بعد بكلية التربية جامعة عين شمس

وكيل آداب عين شمس ... قرارات المجلس الأعلى للجامعات تحقق صالح الطالب

طب حلوان تطلق مسابقة للرسم أون لاين للتوعية بخطر الكورونا .. صور

تعرف على أهم قرارات هندسة عين شمس بعد اجتماع مجلس الجامعة

شاهد.. اللجنة الفنية بكلية الهندسة عين شمس تعلن عن مسابقة اكتشاف المواهب

عميد آداب عين شمس: 7 مايو إعلان تفاصيل المشاريع البحثية لطلاب النقل

ترشيحاتنا

كيف خانت امرأة لوط زوجها؟.. علي جمعة يجيب

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

صامدون بقوة وإيمان.. السيسي عن حادث بئر العبد الإرهابي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية

بسبب البطانة | بيومي فؤاد يسخر من فستان رانيا يوسف .. شاهد

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل