AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عصام هلال ناعيا شهداء بئر العبد: هنيئا لكم الجنة شهداء الوطن.. والويل لخوارج هذا العصر

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:17 ص
عصام هلال عفيفي الامين
عصام هلال عفيفي الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن
Advertisements
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
نعى المستشار عصام هلال عفيفي  الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن شهداء الوطن ببئر العبد قائلا "هنيئا لكم الجنة شهداء الوطن والويل لكم خوارج هذا العصر القتلة المجرمين الخونة".


وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن  فى بيان صحفى له، ان هؤلاء الإرهابيين  يريدون اختطاف  الوطن وسيظل هذا الوطن بفضل شعبه العظيم وقيادته الحكيمة وجيشه البطل  صامدا ضد هؤلاء الخونه.


واستطرد: سيظل مائة مليون مصري مستعدين للشهاده لحماية هذا الوطن  والدفاع عنه ضد الخسة والغدر والخيانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


وأضاف هلال : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم وتقبلهم عندك شهداء ويارب  اربط على قلوب ذويهم ومحبيهم بالصبر والسلوان ولا نقول إلا ما يرضي الله اللهم إن هذا منكر لا يرضيك اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء ومما فعله القتلة اللهم عليك بهم وبمن عاونهم أو رضي بفعلتهم أو برر جرائمهم.


وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكد ان القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين المساعد لـ مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

نالت يد الغدر من أبنائنا الأبطال.. الرئيس السيسي ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

وائل رياض ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

شيكابالا يعنى شهداء بئر العبد

وليد سليمان ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد معاناتها من صداع مزمن.. استخراج "دودة حية" من مخ امرأة صينية

بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري

تامر أمين: إلغاء بعض البرامج بسبب حادث العريش.. فيديو

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية

AdvertisementS

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة لتناول الخروب

سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري