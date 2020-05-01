عصام هلال ناعيا شهداء بئر العبد: هنيئا لكم الجنة شهداء الوطن.. والويل لخوارج هذا العصر

نعى المستشار عصام هلال عفيفي الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن شهداء الوطن ببئر العبد قائلا "هنيئا لكم الجنة شهداء الوطن والويل لكم خوارج هذا العصر القتلة المجرمين الخونة".









وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن فى بيان صحفى له، ان هؤلاء الإرهابيين يريدون اختطاف الوطن وسيظل هذا الوطن بفضل شعبه العظيم وقيادته الحكيمة وجيشه البطل صامدا ضد هؤلاء الخونه.









واستطرد: سيظل مائة مليون مصري مستعدين للشهاده لحماية هذا الوطن والدفاع عنه ضد الخسة والغدر والخيانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.









وأضاف هلال : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم وتقبلهم عندك شهداء ويارب اربط على قلوب ذويهم ومحبيهم بالصبر والسلوان ولا نقول إلا ما يرضي الله اللهم إن هذا منكر لا يرضيك اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء ومما فعله القتلة اللهم عليك بهم وبمن عاونهم أو رضي بفعلتهم أو برر جرائمهم.







