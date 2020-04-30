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رياضة

اتحاد الكرة يعدل في مستحقات الحكام بإجمالي 15 مليون جنيه

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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يسري غازي
اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.

جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، و تعد هذه المرة الأولي التي لا يكون فيها للحكام اَي مستحقات او متأخرات لدي الاتحاد.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل.


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