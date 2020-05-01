AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو .. زاهي حواس لـ علي جمعة: أنا آسف لو زعلتك.. عايدة رياض: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة.. وعلقة سخنة من كهربا لـ رامز جلال

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسية للشائعات التي تعرضت لها.

قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار، إن رده على حديث الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، جاء بعد مشاهدته تصريحات الأخير عن الآثار والتى رجح فيها أن تمثال أبو الهول تجسيد للنبي إدريس.

لقن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رامز جلال علقة ساخنة وذلك بعد تعرضه إلى مقلب " رامز مجنون رسمي".

قال الإعلامى تامر أمين، إن مسلسل الاختيار الذى يجسد بطولات الشهيد البطل أحمد المنسي، يثير الفزع و الرعب للجماعات الإرهابية.

قال الدكتور أحمد محمد الجندى أستاذ كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن استخدام بلازما المتعافين في علاج مرضى كورونا نوع من أنواع العلاج تم استخدامها في أوائل القرن الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يرد على حديث علي جمعة "أن وجه أبو الهول للنبي إدريس"

أهم الأخبار .. خلاف زاهي حواس وعلي جمعة بشـأن أبو الهول وسيدنا إدريس .. ورئيس وزراء اليابان يبشر بـ علاج جديد لـ كورونا

بسمة وهبة تستنكر الجدل الدائر بين زاهي حواس وعلي جمعة.. فيديو

كهربا ينفعل على رامز جلال: وربنا ما هسيبك متهزرش.. فيديو

انتهاء الخلاف.. أول تعليق لـ زاهي حواس بعد حل أزمته مع علي جمعة.. فيديو

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: أجاي بداية أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بعد صفقة الشناوي.. فيديو

هو ده الاختيار .. تغريدة لـ آسر ياسين عن حادث بئر العبد

أحمد العوضى يظهر مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في الاختيار

الصحة: ظهور مؤشرات إيجابية على أول حالة تم حقنها ببلازما المتعافين.. فيديو

تقرير أسترالي: مجرمون يبيعون دماء المتعافين من كورونا عبر الدارك ويب

فى عيد ميلادها .. فارق العمر بين منة عرفة وعلي غزلان وقصة ارتباطهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب