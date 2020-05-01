أخبار التوك شو .. زاهي حواس لـ علي جمعة: أنا آسف لو زعلتك.. عايدة رياض: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة.. وعلقة سخنة من كهربا لـ رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسية للشائعات التي تعرضت لها.





قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار، إن رده على حديث الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، جاء بعد مشاهدته تصريحات الأخير عن الآثار والتى رجح فيها أن تمثال أبو الهول تجسيد للنبي إدريس.





لقن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رامز جلال علقة ساخنة وذلك بعد تعرضه إلى مقلب " رامز مجنون رسمي".





قال الإعلامى تامر أمين، إن مسلسل الاختيار الذى يجسد بطولات الشهيد البطل أحمد المنسي، يثير الفزع و الرعب للجماعات الإرهابية.



