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أخبار العالم

الأحد.. بث مباشر لجلسات الاستماع في منع نتنياهو من تشكيل الحكومة

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إنه سيتم بث جلسات الاستماع في الالتماس المقدم ضد تشكيل الحكومة من قبل بنيامين نتنياهو على الهواء مباشرة، يوم  الأحد المقبل.

واعتبر مصدر رفيع المستوى في حزب الليكود، أن تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في تشكيل رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الحكومة بالاتفاق مع رئيس حزب كحول لفان ببيني غانتس سيؤدي في نهاية الأمر الى اجراء انتخابات رابعة لا محالة.

وفي السياق ذاته، رد حزب الليكود على مظاهرة اليسار أمام المحكمة العليا، قائلا إن "مظاهرات اليسار المتطرف بالقمصان السوداء ودعوات شن المعارك تذكرنا أكثر من أي وقت مضى بالمظاهرات الفاشية".

ومن جهته، قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، إلى المحكمة العليا موقفه من الدعاوى المقدمة ضد نتنياهو ومن الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزب الليكود وحزب "كحول لفان"، بخصوص تكليف نتنياهو. ورأى مندلبليت إنه لا يوجد أي عائق قانوني يواجه نتنياهو لتشكيل الحكومة رغم الصعوبات الكثيرة في الاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب كحول لفان.

من ناحيته، قال زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد إن التهديد الأكثر قوة وجنوحا وظلاما من الحزب الحاكم الذي أرسل إلى المحكمة العليا اليوم لم يشاهد هنا من قبل. كل يوم يتم عبور حدود أخرى، أسوأ من سابقتها". وبحسب قناة "آي 24" الإسرائيلية، فإن هذه الانتقاد العلني من قبل لابيد يأتي على خلفية تقديمة الأسبوع الماضي "طوق النجاة" إلى نتنياهو عندما اقترح عليه مساندته بشرط التنازل عن الائتلاف مع رئيس حزب كحول لفان بيني غانتس.

وقال يائير لابيد، الاثنين الماضي، خلال اجتماع اللجنة المعنية بمشروع قانون أساس الحكومة، إنه إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء التناوب مع رئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس، فإن حزبه سيدعم تغيير القانون والذهاب نحو اجراء انتخابات رابعة.

وأضاف لابيد "في أي لحظة يريد فيها نتنياهو الغاء التناوب، كل ما عليه أن يفعله هو أن يأتيني ويقول ذلك، نحن نريد أن نعيد هذه القوانين الى صيغتها الأصلية ونحن سوف نقول نعم، يجب إلغاء هذه القوانين الرهيبة والمخزية".


وصادق الكنیس اليوم الخميس، بالقراءة الأولى على تعدیل قانون یتیح تشكیل حكومة التناوب بین نتنیاھو وغانتس. وكان غانتس ونتنياهو قد وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقعة وأحيانا محبطة لعدد من الإسرائيليين.

ويلحظ الاتفاق تشكيل حكومة من 32 وزيرا للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة فيروس كورونا،  ليتم يعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل. وسيتقاسم الطرفان مناصفة الوزارات في الحكومة، وستكون وزارتا الأمن والقضاء من نصيب غانتس وحلفائه فيما ستكون وزارتا المالية والصحة من نصيب نتنياهو وحلفائه.

وسيتولى نتنياهو رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثمانية عشرة الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ18 المتبقية.
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