تملكها الجنون بعمل جبان.. عمرو سهل عن حادث بئر العبد: قوى الإرهاب استبد بها اليأس من كسر إرادة المصريين

قال الكاتب الصحفى عمرو سهل رئيس تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية إن قوى الإرهاب استبد بها اليأس من كسر إرادة المصريين فتملكها الجنون بعمل جبان تستمد منه قوة وهمية ونصرا مزعوما.





وأضاف سهل أن المصريين وهم ينعون شهداءهم يعلنون دعمهم الكامل للقوات المسلحة التي تخوض غمار معارك شرسة على مختلف الجبهات سواء في القطاعات المدنية لمواجهة كورونا وخطوط الشرف في سيناء الغالية.





وأكد رئيس تحرير الهلال اليوم أن حادث اليوم الإرهابي لن يزيد المصريين إلا قوة واصطفافا خلف جيشها الباسل وقيادتها البطلة في جهاده المستمر لاستئصال شافة الإرهاب البغيض.



