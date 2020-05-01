سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن سعر الذهب تراجع 13 جنيها بختام تعاملات اليوم الخميس.
ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 مايو 2020 في مصر.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 750 ليسجل مستوى 737 جنيها.
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 من مستوى 642 جنيها إلى مستوى 631 جنيها.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 من مستوى 857 جنيها إلى مستوى 842 جنيها.
وانخفض سعر الجنيه الذهب من مستوى 6000 جنيه ليسجل 5896 جنيها.
وانخفض السعر العالمي للذهب من مستوى 1716 جنيها ليسجل 1688 جنيها.