صوت الشعب ينعى شهداء الوطن: رسموا بدمائهم تاريخ يتباهى ويفتخر به كل مصري

نعى حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء لمصر والمصريين ورسموا بدمائهم ملحمة وطنية جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء لمصرنا الحبيبية.





قال البراوي في بيان للحزب اليوم :بقلوب مطمئنة ونفوس راضيه نزف اليوم عرسان جدد من الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد إلى جنة الخلد. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمتة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.





وأشار رئيس الحزب إلى ان الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر يقدر بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة الباسلة فخر الرجال ومصنع الأبطال حيث يسطرون تاريخ من المجد والانتصارات ويعززون مقومات الحق والخير والعدل ، بينما كل العار للإرهابيين من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد الذين تلوثت أيديهم بدماء الشهداء الطاهرة.



