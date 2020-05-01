بسبب كورونا.. غياب الإفطار الجماعي والأنشطة الاجتماعية بالجامعات في رمضان

توقع العديد من طلاب الجامعات أن تنظم كلياتهم فعاليات إلكترونية من قبل إدارات الكليات والاتحادات الطلابية،وهو ما لم يحدث وخاصة في ظل عدم إقامة دورات رمضانية وتنظيم الافطار الجماعي، وبقاء الطلاب في المنزل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وكان الطلاب يشاركون بالأعمال الخيرية التي تقدمها الجامعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الاجتماعية من خلال إقامة إفطار جماعي بالكليات بحضور مسؤولي الجامعات وتنظيم بعض المسابقات الترفيهية للطلاب.





وكانت الجامعات المصرية تنظم أنشطة رياضية متنوعة على مدار شهر رمضان، حيث تقيمها الإدارة العامة لرعاية الشباب على رأسها كرة القدم كنشاط ترفيهي ورياضي معتاد سنويا حيث تتسابق الكليات بكل جامعة على الفوز بكأس في ختام الدورة في نهاية رمضان.





وتسبب فيروس كورونا هذا العام في حرمان الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الدورات الرمضانية حيث فرغت ملاعب الجامعات من الطلاب ، واضطر الطلاب لقضاء شهر رمضان في المنزل بسبب منع التجمعات وفرض الحظر الجزئي، حيث سادت حالة من الحزن بين الطلاب لغياب واحد من أهم طقوسهم في شهر رمضان.





وفي ذلك السياق، قال محمود سيد أحد طلاب جامعة القاهرة، إن قضاء رمضان بالمنزل والحرمان من الأنشطة أمر محبط للطلاب وخاصة وأنهم في مرحلة نهاية الفصل الدراسي.





وأضاف محمد مجدي طالب بجامعة الزقازيق، كل ما يركز عليه الطلاب حاليا هو الانتهاء من الامتحانات الالكترونية وتقديم الأبحاث بينما الأنشطة من الصعب المشاركة فيها في ظل هذه الظروف لذا فالطلاب يقدرون الوضع الحالي كما أنه لا يمكن تعويض الأنشطة الاجتماعية في الجامعة بالأنشطة الالكترونيه.



