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حوادث

إحباط 6 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية المختلفة خلال 24 ساعة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع –إكسسوارات هواتف محمولة –أدوات منزلية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1,612,691مليون جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 143 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 93 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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