علاء عابد ينعى شهداء الواجب الوطني بمدينة بئر العبد

أدان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بشدة الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.





مؤكدا فى بيان صحفى له أن مصر لن تترك أبدا حق شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه.





سائلًا الله عز وجل لهم جميعا واسع الرحمة والمغفرة وان يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.





وقال " عابد " فى بيان له أصدره منذ قليل إن مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا سوف تواصل حربها الناجحة ضد قوى الشر والظلام والإرهاب حتى يتم تطهير سيناء ومصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.



