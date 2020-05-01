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الكنائس المصرية تنعى شهداء الوطن في بئر العبد .. وتؤكد تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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سامح سلام
*الكنيسة الأرثوذكسية ناعية شهداء بئر العبد: متضامنون مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب 
*رئيس الطائفة الإنجيلية ناعيا أبطال القوات المسلحة ببئر العبد:مصر صامدة في وجه الإرهاب 
*الكنيسة الكاثوليكية: متضامنون مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الخبيث
*المطران منير حنا:الأعمال الإرهابية تزيد من إصرار الشعب المصري على القضاء عليه 

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أبطال القوات المسلحة الباسلة الذين استشهدوا اليوم في حادث بئر العبد الإرهابي.
وجاء في نص البيان، تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد.
وأضاف البيان  أن الكنيسة تثمن ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، واستقراره وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه.
وتابع قائلا، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.
وأكدت الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تضامنها الكامل مع القوات المسلحة  في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن ينعم عليه بسلام وأمن وأمان.
كذلك نعت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذى استهدف عددا من أبطال القوات المسلحة البواسل اليوم الخميس بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء..
وجاء في نص البيان، ،تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة البواسل، اليوم الخميس، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، قبل ساعة من الإفطار. 

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية : "إن مصر صامدة في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق النهوض والتقدم. 
وتابع قائلا، نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والسلوان لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان". 
كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر  بيان نعي وإدانة للانفجار الذي حدث  اليوم نتيجة عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
وجاء في نص البيان، "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر،  الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، وتتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل. 
ونوه بيان الكنيسة القبطية الكاثوليكية أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية، وأن الكنيسة تدعو الجميع للصلاة من أجل أن يحمى الله مصر وأبنائها. 
كما أدان المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي الحادث الإرهابي الأثيم ببئر العبد الذى وقع اليوم الخميس.  
وقال المطران منير حنا، إن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من إصرار الشعب المصري على القضاء على هذا  الإرهاب الأسود الذى فشل فشلا ذريعا فى زرع الخوف فى قلوبنا. 
وأضاف "حنا" أنه يقدم خالص التعزيات للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع وأسر الشهداء البواسل الذين سفكوا دمائهم ليحموا ارض مصر،  حمى الله شعب  مصر  وجيشها الباسل.
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