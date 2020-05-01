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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال فى عيد العمال: الإصلاح يعود بالنفع على الشركات والعاملين

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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علياء فوزي
تقدم  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالتهنئة لعمال الشركات التابعة للوزارة وكافة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو كل عام.

وأعرب الوزير عن تقديره واحترامه لما يبذله العمال الأوفياء من جهود لبناء وطنهم والمساهمة في مسيرة التنمية وتطوير الشركات التابعة للوزارة والحرص على استمرار عجلة الإنتاج خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا.

كما أكد توفيق ، أن خطة الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة لن تكتمل الإ بجهود العاملين الشرفاء المحبين لوطنهم، والتي تتضمن أيضا تأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم.
 
ودعا الوزير، فى تهنئته بمناسبة عيد العمال، كل العاملين بالقطاع إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، لدعم جهود الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين.

ويتبع وزارة قطاع الاعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها نحو 119 شركة ويبلغ عدد العمالة نحو 209 الف عامل.

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